Schottergärten und Versiegelung lassen der Natur keine Chance und wirken sich negativ aufs Kleinklima aus. Deshalb gibt es in Haßloch seit 2021 einen Zuschuss, wenn Steinwüsten in naturnahe Lebensräume verwandelt werden. Wie kommt das Angebot bei den Bürgern an?

2020 wurde Haßloch vom Klimawandelanpassungscoach beraten. Eine der Maßnahmen, die daraus hervorgegangen sind: Initiativen von Bürgern werden gefördert, die ihre Dächer