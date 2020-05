Die Gemeindeverwaltung rechnet wegen der Corona-Krise mit massiven Rückgängen bei den Gewerbesteuereinnahmen und den Anteilen an der Einkommenssteuer. Auch die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer werden sinken.

Die Corona-Krise werde erhebliche negative Auswirkungen auf den laufenden und die kommenden Haushalte zur Folge haben, so die Verwaltung. Das wird sich im dritten Nachtragshaushalt widerspiegeln, der in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 6. Mai, 18.30 Uhr, in der Sporthalle der Ernst-Reuter-Schule beraten wird.

Bei der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer sei derzeit eine seriöse Steuerschätzung nicht möglich, so die Verwaltung. Sicher sei nur, dass die Planansätze nicht erreicht werden. Die bisherigen Planansätze bleiben deshalb derzeit bestehen. Eventuell werde aber ein weiterer Nachtragshaushalt erforderlich sein, sobald die Einnahmeverluste beziffert werden können. Bei der Vergnügungssteuer wird der Planansatz laut Verwaltung um 647.000 Euro (entspricht 50 Prozent) reduziert, weil alle Automatenaufsteller ihre Geräte zum April abgemeldet haben.

Neben Corona haben es Anpassungen im Bereich der Erträge und Aufwendungen sowie beim Stellenplan und eine Aktualisierung der Investitionsausgaben erfordert, einen dritten Nachtragshaushalt zu erstellen.

Modalitäten der Bürgerbefragung

Auf der Tagesordnung steht außerdem die Bürgerbefragung zum Badepark. Im Februar hatte der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, die Bürger vor einer abschließenden Entscheidung über die Entwurfsplanung erneut zu befragen. Nun sollen die Modalitäten festgelegt werden. Geklärt werden muss zunächst, welche konkrete Frage den Bürgern vorgelegt wird. Daneben muss entschieden werden, welcher Personenkreis teilnehmen soll, wie lange der Befragungszeitraum dauern soll und in welcher Form die Bürger befragt werden (beim letzten Mal postalisch mit Stimmzettel). Schließlich soll festgelegt werden, ob und wie die Bürger im Vorfeld über das Projekt informiert werden, über das sie abstimmen sollen. Zu klären ist, ob den Fraktionen und dem Bürgermeister analog zur letzten Befragung die Möglichkeit zu Stellungnahmen gegeben werden soll.

Zum Badepark liegt außerdem ein Antrag der HLL-Fraktion vor, auf eine Bürgerbefragung zu verzichten und sofort mit Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen auf Grundlage der Kostenschätzung vom März 2017 zu beginnen.

Schillerschule braucht zusätzliche Klassenräume

Auf der Tagesordnung steht daneben die außerplanmäßige Ausgabe von 510.000 Euro für den Ankauf von Systemelementen für zusätzliche Schulräume auf dem Gelände der Schillerschule. Hintergrund ist die Prognose der Schülerentwicklung, nach der für die Schuljahre 2020/21 und 2021/22 mit 19 Klassen und in den beiden Folgejahren mit 20 sowie wieder mit 19 Klassen gerechnet werden muss. Derzeit stehen 18 Klassenräume zur Verfügung. Es fehlen deshalb für die kommenden Schuljahre ein bis zwei Klassenzimmer sowie Differenzierungsräume für den Förderunterricht. Die Verwaltung erwartet eine Entspannung der Raumsituation erst dann, wenn der Kinderhort vom Ostschulhaus in die jetzigen Räume der Kita Haselmäuse umzieht. Das wiederum ist abhängig vom Neubau der sechsgruppigen Kita im Baugebiet „Südlich der Rosenstraße“, also bei einem Baubeginn Mitte 2021 frühestens Anfang 2023.

Weitere Themen: Ausbau der Forstgasse (zwei weitere Varianten werden vorgestellt), „Baugebiet Südlich der Rosenstraße II“ (Umlegungs-/Erschließungsverfahren), Kita Don Bosco (Übernahme des Trägeranteils an den Personalkosten), Zuschuss für die Tafel, Aufwendungen für Förderung der Vereine und der Jugendarbeit, Masern-Impfschutz in Kitas.