Ältere Bürger aus Frankeneck können unter der Telefonnummer 06325/1264 bei Bürgermeister Marco Fränzel (SPD) anrufen, wenn sie gelbe Wertstoffsäcke benötigen. Frenzel selbst oder der Frankenecker Gemeindearbeiter bringen sie ihnen dann. Das teilte Bürgermeister Marco Fränzel (SPD) im Gemeinderat am Donnerstag mit. Dies sei ein kleiner Service für ältere Menschen in der schwierigen Pandemiezeit, so Fränzel.