Ab dem 2. Februar kann man bis auf Weiteres jeweils am 1. Dienstag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr im Bürgerhaus Neidenfels die gelben Wertstoffsäcke abholen. Am 2. Februar wird auch die Neidenfelser Presseschau, die sonst am Neujahrsempfang ausgegeben wird, zu erhalten sein. Da bis auf weiteres keine Bürgersprechstunde abgehalten wird, bittet die Gemeinde sich bei Anfragen unter der Telefon 06325/367 zu melden.