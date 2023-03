Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zweimal in Folge musste die traditionelle Geißbockversteigerung in Deidesheim wegen der Pandemie ausfallen. Die Organisatoren sind „vorsichtig optimistisch“, dass die beliebte Veranstaltung in diesem Jahr stattfinden kann. Und es wird eine ganz besondere Versteigerung sein.

„Der Wille ist groß, in diesem Jahr wieder eine Geißbockversteigerung anzubieten“, sagt Stefan Wemhoener, Leiter der Tourist Service GmbH in Deidesheim. Zwar sei es noch zu früh