Die Entscheidung ist getroffen: Das Geißbockfest an Pfingstdienstag in Deidesheim soll stattfinden. Allerdings gibt es kleinere Änderungen im Vergleich zu Vor-Pandemie-Zeiten.

Zweimal in Folge musste die traditionelle Geißbockversteigerung in Deidesheim wegen der Pandemie ausfallen. Jetzt aber wird wieder gefeiert – und es wird eine ganz besondere Versteigerung sein. Denn es kommen gleich drei Böcke hintereinander unter den Hammer.

Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU) hatte sich bereits im Februar „vorsichtig optimistisch“ gezeigt, dass die Veranstaltung, die vor der Pandemie regelmäßig mehrere Tausend Besucher nach Deidesheim gezogen hat, in diesem Jahr wieder stattfinden kann. Die Geißbockversteigerung geht auf eine 600 Jahre alte Tradition zurück, denn die Stadt Lambrecht musste über mehrere Jahrhunderte zur Abgeltung von Weiderechten an Pfingstdienstag einen Geißbock nach Deidesheim liefern. Der Tributbock muss vom jüngsten Lambrechter Brautpaar an der Deidesheimer Grenze übergeben werden.

Übergabe an der Stadtgrenze

In Deidesheim waren pandemiebedingt zunächst zwei Varianten der Veranstaltung in Planung, die je nach Höhe der Infektionszahlen an Pfingsten mehr oder weniger starke Restriktionen vorsahen. Inzwischen hat die Festkommission entschieden, dass es ein weitgehend „normales“ Fest geben soll. Dörr geht davon aus, dass der Stadtrat, der am 10. Mai tagt, dem Konzept zustimmt.

Demnach übergeben die Lambrechter die Geißböcke am Dienstag nach Pfingsten wie üblich an der Stadtgrenze einer Delegation aus Deidesheim. Dann geht’s zum Rathaus, wo die Böcke vorgestellt werden. Es folgt das historische Stadtgericht, das über die Tauglichkeit der Tiere entscheidet. Am Nachmittag ist dann zwischen 17 und 18 Uhr die Versteigerung. Wenn es nicht regnet, soll die Übergabe des Geldes für die Geißböcke, die in bar bezahlt werden müssen, im Freien stattfinden – und nicht, wie sonst, im Rathaus. Laut Dörr wirken am Programm auch der Männergesangverein, die Kinder der Grundschule, die Trachtengruppe und die Kolpingkapelle mit. Anschließend soll in Höfen und Weingütern gefeiert werden.

Heimatabend in Lambrecht

In Lambrecht wird es am Sonntag, 5. Juni, ab 15 Uhr einen Heimatabend geben, allerdings ohne Aufführung eines Theaterstückes. Denn die Proben hätten zu einem Zeitpunkt beginnen müssen, zu dem es coronabedingt noch kaum möglich war. Dafür ist ein Musikprogramm vorgesehen. Zwischen 16.45 und 17.15 Uhr werden die Geißböcke an die Brautpaare übergeben. Am Tag der Versteigerung, also am Dienstag, wird es eine Wanderung von Lambrecht nach Deidesheim geben.

„Es gibt keine Beschränkung der Teilnehmerzahl“, verdeutlichte Dörr. Die Stadt appelliere aber an die Besucher, Gedränge zu vermeiden. „Die Pandemie ist nicht vorbei, jeder muss sich seiner Eigenverantwortung bewusst sein“, so der Bürgermeister.