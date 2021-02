Auch wenn das Geißbock-Spektakel zum zweiten Mal in Folge wegen der Corona-Pandemie ausfällt: Lambrecht sucht ein Paar, das kurz vor Pfingsten heiraten und Geißbockführer werden will.

Bürgermeister Karl-Günter Müller (FWG) sagte in der jüngsten Sitzung des Stadtrats, dass wie schon im vergangenen Jahr die Feiern rund um die traditionelle Übergabe eines Geißbocks der Stadt Lambrecht an Deidesheim am Dienstag nach Pfingsten nicht stattfinden könne. Eventuell sei eine Übergabe ohne Programm und Publikum möglich, hofft Müller. Gesucht sei trotz allem ein Paar, das kurz vor Pfingsten heiratet und die Aufgabe des Geißbockführers übernehmen möchte. Zwar würde das Paar des vergangenen Jahres noch einmal einspringen. Doch auch in der Corona-Pandemie will Müller dabei bleiben, dass jedes Jahr ein anderes Paar den Tributbock führt.