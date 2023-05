Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Lambrecht wird am traditionellen Termin der Geißbock-Kerwe, dem Wochenende am ersten Sonntag im August, in diesem Jahr „Kerwe on tour“ gefeiert. Die Kerwe geht in die Lambrechter Gaststätten, sagt die zuständige Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck (FWG).

So könne man die Gastronomen unterstützen. Außerdem hätten die Betriebe Hygienekonzepte. Wie es Tradition ist, wird die Kerwe am Freitag, 30. Juli, ausgegraben, allerdings