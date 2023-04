Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Geißböcke werden in der Pfalz gemeinhin mit Deidesheim in Verbindung gebracht. Schließlich werden sie dort an Pfingstdiensttagen für nicht gerade kleine Münze versteigert. Diesen hier