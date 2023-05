Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer in diesem Sommer auf eine Reise in den Süden verzichtet, kann in Haßloch ab Mittwoch, 1. Juli, dennoch italienisches Flair genießen: In der Langgasse 62 eröffnet Fabrizio Caruso für Liebhaber der gehobenen italienischen Küche „Pension & Ristorante Caruso“.

„Mein Traum war es schon immer, ein gehobenes Restaurant zu haben“, sagt der Hotelkaufmann. Geboren und aufgewachsen ist er in Mannheim, seine Ausbildung zum Chef