52 Einzelgeräte sowie acht Zentralgeräte sollen in Haßloch in den beiden Grundschulen und den kommunalen Kindertagesstätten installiert werden. Allerdings werden die Geräte in diesem Jahr noch nicht zur Verfügung stehen.

„Wir haben uns bewusst für fest installierte Luftfilteranlagen ausgesprochen und uns somit für eine hochwertige, aber auch aufwendige und zeitintensive Lösung entschieden“, so der Erste Beigeordnete Carsten Borck in einer Pressemitteilung. Der Bauausschuss hat bereits am 7. Oktober grünes Licht für die rund 1,2 Millionen Euro teure Maßnahme gegeben.

Die Umsetzung braucht allerdings Zeit. Im Sommer hatte ein Ingenieurbüro die technischen Voraussetzungen für den Einbau solcher Anlagen geprüft und die besten Aufstellungsorte ermittelt. Im Anschluss hat die Verwaltung die Förderanträge vorbereitet, da die Luftfilteranlagen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit bis zu 80 Prozent gefördert werden. „Für jede Einrichtung war ein eigenständiger Antrag erforderlich, was angesichts eines durchaus komplexen Antragsverfahrens mit einem gewissen Verwaltungsaufwand verbunden ist“, erläutert Fachbereichsleiter Wolfgang Jünger. Mitte November, und somit sechs Wochen vor Ablauf der Antragsfrist, konnten die Förderanträge an das zuständige Ministerium geschickt werden.

Dieses Jahr noch keine Anlagen

Sobald darüber entschieden ist und die Bewilligungsbescheide vorliegen, kann die Verwaltung an die Ausschreibung der Arbeiten gehen. „In der Zwischenzeit treiben wir die Detailplanung voran und klären, welche Arbeiten in welchen Raum im Einzelnen durchgeführt werden müssen“, so Stefan Grohe aus dem Fachbereich „Bauen und Umwelt“. Das habe den Vorteil, dass man nach Bewilligung der Förderanträge so schnell wie möglich an die Umsetzung gehen könne.

Nichtsdestotrotz werden in den Grundschulen und Kitas in diesem Jahr noch keine Luftfilteranlagen zur Verfügung stehen. „Das ist weder für die Lehrkräfte und Erzieher noch für die Schüler und Eltern zufriedenstellend“, räumt Borck ein. „Doch schon im Hauptausschuss im August sowie im Bauausschuss im Oktober haben wir klar gemacht, dass eine solche Baumaßnahme nicht innerhalb weniger Tage oder Wochen umzusetzen ist, sondern aufgrund ihrer Komplexität, aber auch aufgrund der aktuellen Situation im Baugewerbe sowie der allgemeinen Materialengpässe Zeit braucht“, so Borck weiter.

Noch einmal auf Lüften setzen

Mobile Anlagen hätten eine geringere Wirksamkeit, erklärt Borck. „Daher wollen wir keine uneffektive Zwischenlösung, sondern eine dauerhafte Verbesserung.“ Mit den geplanten Geräten werde der CO 2 -Level in den Räumen konstant niedrig gehalten und die Luftqualität verbessert. „Das ist nicht nur in Corona-Zeiten ein Vorteil. Zudem können die Geräte über die kalte Nachtluft auch für Kühlung sorgen und so das gesamte Raumklima verbessern“, so Borck weiter. Bis es soweit sei, werde man aber noch einmal auf Lüften setzen müssen, was allerdings bei kalten Temperaturen ungemütlich ist.

Damit das regelmäßige Lüften nicht vergessen wird, wurden in den kommunalen Kindertagesstätten inzwischen alle Gruppenräume sowie die Mehrzweckräume mit einer CO 2 -Ampel ausgestattet werden. Dabei handelt es sich um Messgeräte zur Bestimmung der Konzentration von CO 2 in der Innenraumluft. Sie zeigen über die Indikatorfarben Grün, Gelb und Rot die Luftqualität bezogen auf den CO 2 -Gehalt an. „Die Ampeln ersetzen nicht das Lüften, zeigen durch das rote Lichtsignal aber an, wann ein Lüften erforderlich wird“, so der zuständige Dezernent, Claus Wolfer.

Auch in den beiden Haßlocher Grundschulen sind einige Ampeln im Einsatz, die von Klasse zu Klasse weiter gegeben werden, um den Lehrkräften und Schülern ein Gefühl für die richtigen Lüftungsintervalle zu vermitteln. Weitere Ampeln sind bereits bestellt.