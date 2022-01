Fast noch voll und rund war der Mond, als er sich am Mittwochmorgen vom erst noch klaren Himmel verabschiedete. Nun hat wieder die Zeitspanne des abnehmenden Mondes begonnen. Während manche Menschen in den unterschiedlichen Mondphasen besondere Bedeutung sehen, dürfte sich dieses gefiederte Trio weniger dafür interessieren. Schon in der Dämmerung putzmunter, haben sich die Stare trotzdem passend platziert. Gerade so, dass der sinkende Mond an ihnen vorbei zu gleiten scheint, bevor er hinter der Haardt verschwindet. Bereits am Dienstag war Vollmond gewesen.

Ab- oder zunehmend?

Ob der Erdtrabant aktuell ab- oder zunimmt, lässt sich leicht erkennen. Der abnehmende Mond formt links den runden Bogen wie beim kleinen „a“. Anfang Februar ist Neumond, danach wird er wieder zunehmen. Dann formt er einen Bogen nach rechts – wie beim altdeutschen „z“. Eine andere Merkregel bezieht die Schriftzeichen der Klammern auf die aktuelle Mondgestalt. Danach steht Klammer auf – also „(“ – für abnehmend und Klammer zu – also „)“ – für zunehmend.