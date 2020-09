Eigentlich sagt man ja nicht „eigentlich“. Aber hier sollte nun mal eigentlich das gute alte Gefahrzeichen 101 seine Arbeit machen und respekteinflößend vor einer „Gefahrstelle“ warnen. Es hatte sozusagen diese Aufgabe. Und stattdessen? Liegt das vormals stolze Ausrufezeichen einfach mal wie ein Semikolon am Straßenrand im heller werdenden Herbstgrün an der Fohlenweide in Haßloch. Fast schon idyllisch. Aber eigentlich eben auch verkehrt. Also zumindest verkehrtherum.

Psychologischer Trick?

Gut, zugegeben, irgendwie hat diese ungewöhnliche Position tatsächlich bewirkt, dass man sogar fast noch stärker als sonst versucht ist, bei Tempo 30 auch das gestürzte Schild und seine gedachte Aussage wahrzunehmen. Sozusagen umgekehrte Psychologie. Aber an sich hat das Schild den Teil mit der drohenden Gefahr selbst schon hinter sich. Oder bedeutet so ein Strichpunkt eher, dass das Ausrufezeichen zu stark im Ausdruck gewesen wäre?

Bevor Gras über das Ganze wächst oder eine Schneedecke es unter sich verbirgt, wird das Gefahrzeichen aber bestimmt längst wieder an seinem angestammten Platz zu finden sein. Ein Ausrufezeichen hat nun mal auch seinen Stolz. Manchmal reichen ein Komma oder ein Strichpunkt eben nicht. Wie so oft gilt: Satzzeichen werden eben doch nicht überbewertet. Punkt. Denn: Das arme Ausrufezeichen hat für heute wahrscheinlich schon genug mitgemacht.