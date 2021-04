Es klingt auf den ersten Blick wie eine typische deutsche Geschichte. 2019 wird die Brücke am Friedelsheimer Burgweiher saniert und bekommt ein neues Geländer. Weil die Brücke denkmalgeschützt ist, wird das neue so gebaut wie das alte – also etwa einen Meter hoch. Alles gut, möchte man meinen. Aber: Die Brücke benutzen auch Radfahrer und für die ist ein Geländer von einer Höhe von 1,30 Meter nötig. Die Ordnungsbehörde forderte die entscheidenden Zentimeter nach.

So weit, so deutsch. Zugute halten muss man der zugrundeliegenden Verordnung allerdings schon ein ordentliches Maß an Fantasie und die bemerkenswerte Fähigkeit, immer vom Schlimmsten auszugehen. Da muss also ein argloser Radler auf einer relativ kurzen Brücke nicht nur plötzlich derart die Kontrolle über sein Rad verlieren, nein, er muss dabei einen regelrechten Schleudergang einlegen, um durch die Luft wirbelnd – ungebremst von einem Geländer – im Burgweiher zu landen. Der, seien wir ehrlich, einem nie wie ein reißendes Gewässer vorgekommen ist.

Was ist nun die Lösung in Friedelsheim? Müssen nun Auffangnetze aufgestellt werden? Oder gar ein Geländer installiert werden, das sich denkmalkonform ab- und sicherheitskonform hinauffahren lässt? Oder müssen sich Radler besonders fest in den Sattel drücken.

Nein, die Lösung ist unspektakulär: einfach absteigen. Das ist nun die neue Vorschrift. Ob’s jemand macht, ist die andere Frage.