Muss erst etwas passieren? Die berechtigte Frage stellt sich in Meckenheim angesichts der Tatsache, dass viele Fahrer von der Hauptstraße kommend verkehrswidrig in die aktuell wegen eines Baustelle als Einbahnstraße ausgewiesene Steingasse abbiegen. Einwohner berichten, dass stündlich zehn bis 15 Autofahrer in die falsche Fahrtrichtung fahren würden. Und auch die RHEINPFALZ musste beobachten, dass sich zwei Radfahrer, jung wie alt, nicht an die Einbahnstraßenregelung hielten.