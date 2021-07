Als „stark gefährdet“ gilt der Hirschkäfer – so steht es in der bundesweiten Rote Liste. Tatsächlich sind die größten Käfer Mitteleuropas auch in der Region selten geworden. Als Gründe dafür nennt das Bundesamt für Naturschutz vor allem den Verlust von Lebensraum: Alt- und Totholzbestände werden immer seltener, Streuobstwiesen verschwinden, und auch die Anpflanzung standortfremder Arten macht dem Käfer das Leben schwer. Dass es sich bei diesem Exemplar, das unsere Fotografin Claudia Franck im heimischen Garten entdeckt hat, um ein Männchen handelt, lässt sich unschwer an dem Geweih erkennen, dem das Insekt seinen Namen verdankt und das die Tiere zum Kampf einsetzen.