Den Opfern von Krieg und Gewalt wird am Volkstrauertag am Sonntag, 13. November, auf dem Alten Friedhof in Haßloch gedacht. In der Friedhofshalle in Lambrecht findet ebenfalls eine Gedenkfeier statt.

Ursprünglich als Gedenktag für die gefallenen deutschen Soldaten des Ersten Weltkriegs ins Leben gerufen, dient der Volkstrauertag seit 1952 als Gelegenheit zum Innehalten für die Opfer von Krieg und Gewalt überall auf der Welt. Daneben ist er auch ein Symbol für Frieden und Versöhnung. Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine fällt dem Volkstrauertag in diesem Jahr daher eine besondere Aufmerksamkeit zu.

Mit einer Gedenkstunde vor dem Ehrenmal auf dem Alten Friedhof wird der Volkstrauertag um 11.15 Uhr in Haßloch begangen. Bürgermeister Tobias Meyer sowie Pfarrer Christoph Stetzer (Protestantische Kirchengemeinde) richten Worte des Gedenkens an die Besucher. Im Anschluss wird ein Kranz am Ehrenmal niedergelegt. Musikalisch begleitet wird der Volkstrauertag vom Haßlocher Musikverein.

Nach der Gedenkstunde bittet der Arbeitskreis Haßloch des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge gemeinsam mit dem Bürgermeister und den Beigeordneten an den Friedhofseingängen um eine Spende zugunsten der Kriegsgräberfürsorge. Die Spenden tragen dazu bei, der Kriegsopfer zu gedenken und Initiativen zu fördern, die sich für ein friedliches Zusammenleben einsetzen.

Die Gedenkstunde in der Lambrechter Friedhofshalle beginnt um 11.30 Uhr. Pfarrer Frank Wiehler und Gemeindereferent Michael Kolar halten Ansprachen, anschließend legen Kreisbeigeordneter Sven Hoffmann, Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn und Stadtbürgermeister Karl-Günter Müller einen Kranz nieder. Das K.u.K. Blechbläserquintett umrahmt die Gedenkfeier musikalisch.