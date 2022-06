Diese Woche ist Halbzeit. Der längste Tag des Jahres ist vorbei. Die Spargel- und Erdbeersaison ist abgeschlossen. Der Sommer liegt noch vor uns. Doch das Jahr beginnt sich zu neigen, die Tage nehmen wieder ab. Halbzeit! Aus welchem Blickwinkel wollen wir auf die erste Hälfte dieses Jahres zurückblicken? Wir können es unter die Überschrift stellen: Das Glas ist halb leer. Was gewesen ist, ist gewesen. Unwiederbringlich vorbei.

Diese Sichtweise kann erschrecken. Aber manchmal kann Erschrecken ja auch heilsam sein – weil es den gewohnten Trott durchbricht, weil es die Sinne schärft, weil es die Frage nach Alternativen aufwirft. Auf welchem Weg bin ich unterwegs? In welches Spiel bin ich hineingeraten? Ist es wirklich mein Spiel, in dem ich eine faire Chance habe mit meinen Begabungen und Wünschen? Oder ist es ein Weg, auf den mich andere gebracht haben? Ein Weg mit vielen, vielleicht mühsamen und unehrlichen Kompromissen? Halbzeit!

Nichts geht verloren

Wir können auch aus einem anderen Blickwinkel auf die erste Hälfte zurückblicken. Wir können es unter die Überschrift stellen: Das Glas ist halb voll. Nichts von den Erfahrungen, die aus mir den Menschen gemacht haben, der ich heute bin, geht verloren. Nichts geht verloren von den Falten und Verletzungen, die das Leben in meinem Gesicht und in meiner Seele hinterlässt. Aber es geht auch nichts verloren von der Liebe, vom Glück, von der Erfüllung, die ich in der ersten Halbzeit erlebt habe.

Im kirchlichen Bereich liegt in unmittelbarer Nähe zur „Halbzeit“ am 24. Juni das Johannisfest. Nach vorchristlicher Überlieferung geschieht am Tag der Sommersonnenwende Besonderes: Berge öffnen sich, Tiere sprechen, und im Traum wird Zukünftiges sichtbar. Wer über das Sonnenwendfeuer springt, überwindet Unheil und findet Liebe. Johanniskraut, an diesem Tag gepflückt, wirkt als Heilmittel gegen viele Beschwerden.

Auf das konzentrieren, was Leben reich macht

Die christliche Tradition hat eine Gestalt der Bibel mit diesem Tag verbunden: Johannes, den Täufer. Sein Geburtstag wird am 24. Juni gefeiert, ein halbes Jahr nach dem Fest der Geburt Christi. Johannes sagte einmal mit Blick auf Jesus: „Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.“ (Joh. 3,30)

Das ist jetzt kein Motto der Weight Watchers, vielleicht aber ein Fingerzeig darauf, dass ich in der zweiten Hälfte des Jahres – abseits der alles beherrschenden Themen – meine Kräfte auf das konzentriere, was mein Leben reich macht. Wenn ich es schaffe, meine begrenzten Wünsche und Ideale, meine persönlichen Enttäuschungen und Ängste abzulegen, hinter mir zu lassen, dann wird das Glas in der zweiten Hälfte des Jahres nicht leer.