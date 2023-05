5,7 Milliarden Euro. Diese Summe benennt der Deutsche Spendenrat e.V. in seiner „Bilanz des Helfens 2022“. Laut dieser Bilanz haben die Deutschen im vergangenen Jahr über 5,7 Milliarden Euro an gemeinnützige Organisationen oder Kirchen gespendet; nur geringfügig weniger als im Rekordjahr 2021, in dem das bislang beste Spendenergebnis seit Erhebung der Zahlen erzielt wurde.

5,7 Milliarden Euro. Eine beeindruckende Summe, insbesondere angesichts hoher Inflation, drastisch gestiegenen Energiepreisen und Lebenshaltungskosten oder der Sorge um eine mögliche Ausweitung des Krieges in der Ukraine. Trotz der Krisen und vieler Unsicherheiten mit Blick auf das eigene Leben wie auch mit Blick auf das Geschehen in der Welt, haben sich rund 18,7 Millionen Menschen in Deutschland nicht davon abhalten lassen, Geld zu spenden. Sie haben damit einen enormen Beitrag dafür geleistet, Hilfsaktionen zu ermöglichen, Hoffnung zu wecken und Menschen in Not beizustehen.

Anteil der Spender sinkt kontinuierlich

Das kann nicht hoch genug bewertet werden. Denn selbstverständlich ist eine solche Hilfsbereitschaft ja keineswegs. Interessanterweise zeigt der Deutsche Spendenrat e.V. in seiner „Bilanz des Helfens 2022“ auch dieses auf. Denn waren es im Jahr 2005 noch 50,9 Prozent der Bevölkerung, die gespendet haben, ist der Anteil im Jahr 2022 auf 28,2 Prozent gesunken. Dafür ist der durchschnittliche Betrag pro Spende erheblich angestiegen, von 31 Euro im Jahr 2005 auf 43 Euro im Jahr 2022.

Nun kann man natürlich darüber spekulieren, warum die Zahl der Spender zurückgeht, das Gesamtergebnis der eingegangenen Spenden aber steigt oder sich zumindest auf einem sehr hohen Niveau hält. Die Gründe sind sicherlich vielfältig und haben gewiss auch mit der ganz persönlichen oder familiären Lebenssituation der Menschen zu tun. Deshalb verwundert es auch nicht, dass die Spendergruppe der Generation 70 plus mit 43 Prozent den Löwenanteil am gesamten Spendenaufkommen hat, während die Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen lediglich neun Prozent dazu beiträgt. Während die einen also noch mittendrin stehen in den Herausforderungen und Verpflichtungen von Beruf, Familie oder dem Aufbau einer sicheren Lebensgrundlage, können die anderen offenbar gelassener und finanziell entspannter ihren Lebensalltag gestalten; und gleichzeitig leichter von dem abgeben, was sie haben.

Blick über den Tellerrand hinaus richten

„Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag“, heißt es im biblischen Buch der Sprüche Salomos (Proverbien 3,27). Zweierlei erscheint mir in diesen Worten bemerkenswert. Zum einen wird keine allgemeine Verpflichtung ausgesprochen, sich in den Dienst der Notlinderung zu stellen; womöglich noch mit Androhung einer Strafe, wenn man den Anforderungen nicht genügen sollte. Zum andern aber wird in aller Selbstverständlichkeit dazu aufgerufen, die eigenen Möglichkeiten zur Linderung der Not anderer zu prüfen und dann auch entsprechend zu handeln.

Es ist immer gut, wenn wir den Blick über den Tellerrand unseres Lebensumfeldes hinaus richten und dadurch die Bedürfnisse anderer hier und weltweit wahrnehmen. Viele Menschen in unserem Land tun das, Gott sei Dank. Und Gott sei auch dafür gedankt, dass er uns allen Möglichkeiten schenkt, Gutes zu tun. Dabei ist nicht die Größe des Opfers an Geld oder Zeit entscheidend, sondern die Erkenntnis, selbst ein von Gott beschenkter Mensch zu sein. Als solcher will ich gerne bereit sein, anderen Anteil an meinen Geschenken zu geben und ihnen damit Gutes zu tun.