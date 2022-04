Zum Ostereiergecksen lädt der Gesangverein Liedertafel Weisenheim am Sand für Ostermontag ab 11 Uhr an den Weinprobierstand am Obertor ein. Osterhasen mit bunt gefärbten Ostereiern haben sich angekündigt, um dieses Osterspektakel zu unterstützen. Es wird immer in Paaren gespielt. Die Spielregeln sind schnell gelernt: Zunächst müssen die Spieler die spitzen Seiten ihrer Eier aneinanderschlagen. Wer nach diesem mit dem Ruf „Spitz auf Spitz“ begleiteten Durchgang noch ein unversehrtes Ei in der Hand hält, sucht sich einen neuen Partner. Mit dem Ruf „A… auf A…“ hält man nach jemandem Ausschau, der ebenfalls ein schon an der Spitze beschädigtes Ei hat, und schlägt nun rund auf rund. Ein an beiden Seiten beschädigtes Ei geht dann in den Besitz des Siegers über. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg wollten ortsansässige Händler so den Eierabsatz im Ort steigern. Mitte der 1950er-Jahre wurde das Spiel vom Geflügelzuchtverein organisiert, bevor es 1976 der GV „Liedertafel“ übernahm.