Eigentlich sollten ab 1. Januar 2021 neue Nutzungsgebühren für städtische Gebäude wie den Von-Busch-Hof gelten. Nach Kritik von den Kulturvereinen hat die Stadt nun ein Einsehen und will an der derzeit gültigen Regelung bis zum Ende der Corona-Pandemie erst mal nicht rütteln.

Das gab der zuständige Beigeordnete Willi Simon (FDP) auf Anfrage am Mittwoch bekannt. Über die Aufschiebung der neuen Gebührensatzung geht es am Donnerstag im Stadtrat. Wie Simon erläuterte, habe es ein Gespräch mit dem Verein Von-Busch-Hof konzertant sowie mit dem Kulturverein über die strittige Frage gegeben. „Die Vereine können wegen der Abstandsregelung nur die Hälfte der Plätze besetzen. Deshalb haben sie darum gebeten, dass die Stadt aufgrund dieser Situation weiter an den alten Konditionen festhält“, so Simon. Der Stadtrat hatte eigentlich im Juli entschieden, dass die Nebenkostenpauschale, die von den Kulturschaffenden Vereinen entrichtet werden muss, von 70 auf 150 Euro erhöht werden soll. Anlass für die Erhöhung, die auch die Mietgebühren betraf, war ein Prüfbericht der Kreisverwaltung sowie ein Betriebsdefizit der städtischen Gebäude von 328.00 Euro von 2005 bis 2019 gewesen.

Heute wird sich der Stadtrat außerdem um die planerische Ausgestaltung des südöstlichen Ortsteils in Nachbarschaft zum Altenheim in den Schlosswiesen kümmern. Hier geht es nach Angaben des Beigeordneten Jochen Weisbrod (CDU) darum, die Vorgaben festzuzurren, unter denen dort in Zukunft gebaut werden darf. Mehrere Eigentümer hätten dort Interesse. Für knapp 13.000 Euro soll ein Planungsbüro jetzt für einheitliche Vorgaben sorgen.

32.000 Euro sollen zur Sanierung des Friedhofsweges eingeplant werden. Teile der Asphaltdecke werden erneuert, ein Parkstreifen angelegt und eine Mulde zur Ableitung des Oberflächenwassers ausgebildet. Die Mulde wird außerdem mit drei Bäumen bepflanzt. Als Ratsmitglied wird Andreas Lafontaine (SPD) verabschiedet, er hat sein Mandat aus familiären Gründen abgegeben, wie Bürgermeister Matthias Weber (FWG) informierte. Für ihn soll Moritz Leckron in die SPD-Fraktion nachrücken.