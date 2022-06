Die meisten Vereine kämpfen um Nachwuchs, und Corona hat die Lage verschärft. Christin Hanewald vom Dirmsteiner Karnevalverein Die Gaumekitzler betont im Interview die schönen Seiten des Vereinslebens.

Frau Hanewald, wie hat sich das Vereinsleben der Gaumekitzler während der Pandemie entwickelt?

Als es möglich war, haben wir mit kleineren Veranstaltungen wie dem Sportplatzfest im August 2020 oder der „Kerwe light“ im vergangenen September versucht, präsent zu bleiben. Aber wegen der Beschränkungen und der blockierten Festhalle hatten wir lange Zeit keine Möglichkeit zu trainieren. Jetzt haben wir zwar wieder damit angefangen, aber vor allem für die kleinen Kinder sind zwei Jahre eine lange Zeit. Einige haben inzwischen ein anderes Hobby entdeckt oder wollen etwas Neues ausprobieren.

Viele Vereine klagen über Nachwuchsmangel. Woran liegt es, dass die Jugend heute schwerer zu halten ist?

Der Antrieb und die Routine sind nicht mehr da. Da hat Corona viel kaputt gemacht. Und die Jugendlichen wollen heute vermehrt nicht mehr in einen Verein. Mein Eindruck ist: Der Gemeinschaftssinn hat abgenommen, Ehrenamt ist out. Ich bin damit aufgewachsen, meine Eltern waren immer im Verein. Früher stand man da mehr dahinter, heute halten sich auch Eltern häufiger im Hintergrund. Das Problem: Langjährige Mitglieder werden älter und können nicht mehr so einfach helfen, zum Beispiel beim Auf- und Abbau bei Veranstaltungen. Manche ziehen sich auch wegen der eigenen Familienplanung zurück. Die, die immer da sind, das sind so um die 20 Aktive bei knapp 100 Mitgliedern. Deshalb suchen wir weiter Menschen, die mit anpacken wollen. Auch wenn jemand nur mal eine Schicht am Ausschank übernehmen will oder beim Umzug die Kinder betreut, sind wir dankbar.

Wie wollen Sie das Vereinsleben wieder in Schwung bringen?

In diesem Jahr wollen wir wieder wie früher unsere Veranstaltungen machen, mit der Inthronisierung im November über Prunksitzungen und Kinderfasching bis hin zur Kerwe im September, die wir mit dem TuS und der Freiwilligen Feuerwehr stemmen. Wir sind stolz, dass es Menschen gibt, die am Verein festhalten und engagiert sind. Denn Verein bedeutet nicht nur zu arbeiten, sondern auch viele wunderschöne und auch lustige Momente in der Gemeinschaft zu erleben. Wenn die Bürger zum Fest kommen, sich freuen und man zusammen feiert, dann kriegt man auch etwas zurück.

Interview: Stefanie Brunner

Zur Person

Christin Hanewald ist 30 Jahre alt und Vorsitzende der Dirmsteiner Gaumekitzler. Sie ist seit 24 Jahren Mitglied in diesem Fasnachtsverein.