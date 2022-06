Nach dem Guide Michelin hat jetzt der Gault & Millau die besten Restaurants Deutschlands vorgestellt. Der Kulinarik-Führer kommt teilweise zu anderen Ergebnissen in der Region Bad Dürkheim.

Noch bei der Bekanntgabe der Bewertung des Guide Michelin im Frühjahr hatte Daniel Schimkowitsch auf eine bessere Bewertung des Restaurants L.A. Jordan gehofft. Jetzt hat Gault & Millau seine Ergebnisse vorgestellt. Mit teils ganz unterschiedlicher Ansicht zum Guide Michelin. Das L.A. Jordan in Deidesheim wurde im Februar vom Guide Michelin noch mit einem Stern dekoriert, jetzt haben die Tester von Gault Millau die Küche von Chef Daniel Schimkowitsch mit vier roten Hauben bewertet. Nur drei Restaurants erhielten bundesweit fünf rote Hauben. Fünf Kochmützen beim Gault & Millau ist das Äquivalent der drei Sterne bei Michelin. Besser ging es bislang nicht.

Nur noch Kochmützen

Für 2022 hat sich die Testerriege unter dem französischen Direktor Jacques Bally etwas Neues einfallen lassen. Während es bisher Punkte und Kochmützen gab, gibt es jetzt nur noch Hauben. Innerhalb der Mützen wird noch zwischen den Farben Rot und Grau unterschieden. Die Höchstbewertung sind fünf rote Mützen.

Schimkowitsch gehört mit vier roten Mützen zu den zehn besten Köchen in Deutschland. Es war nicht das einzige Restaurant im Landkreis Bad Dürkheim, das sich über Auszeichnungen freuen darf. Mit drei grauen Hauben bewertete der Gault & Millau das Restaurant Admiral in Weisenheim, mit zwei roten das „The Izakaya“ in Wachenheim und zwei grauen Hauben das „Atable“ in Freinsheim, der „Schwarze Hahn“ in Deidesheim sowie das „Schwarz Gourmetrestaurant“ in Kirchheim bedacht. Mit einer roten Haube wurde das „Sushi B“ in Deidesheim, Knipsers Halbstück in Bissersheim, Alte Pfarrey in Neuleiningen und das Weinhaus Henninger in Kallstadt.