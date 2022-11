Mit gemeinsamen kleinen Veranstaltungen wollen die Restaurants in Forst sich gegenseitig stärken und Akzente setzen. Den Auftakt bildet der „Forster Lichterglanz“.

Mit Kerzen im Außenbereich und in den Gaststuben laden die beteiligten Betriebe am Donnerstag, 17. November, zu einem gemütlichen Abend ein. Der historische Ortskern soll im Licht der Kerzen strahlen, Gaststuben und Bars verzichten an diesem Abend auf elektrisches Licht. Beteiligt sind das Weingut Heinrich Spindler, die Weinbar 44, die Winzerei, der Gutsausschank Acham-Magin, der Kartäuserhof und der Schockelgaul.

„Es geht darum ein Zeichen zu setzen, trotz der vielen Krisen nach vorne zu schauen – gemeinsam“, sagt Nana Forell. Die Eigentümerin und Betreiberin des „Schockelgauls“ trifft sich seit Sommer alle vier bis sechs Wochen mit Kolleginnen und Kollegen zum Austausch. Die Aktion nun sei ein Schulterschluss aller Forster Betriebe, auch wenn dieses Mal nicht alle dabei sein könnten. „Wir wollen, dass sich die Branche besser vernetzt und wir als inhabergeführte Betriebe unseren Gäste einige Mini-Events anbieten können“, so Forell.

Branche massiv belastet

Zwei bis drei Veranstaltungen im Jahr sollen es sein, die sich langfristig zu festen Terminen im Veranstaltungskalender der Gemeinde etablieren sollen. Die Branche sei massiv belastet, durch Corona, den Personalmangel sowie die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise, so Forell. Die „Mini-Events“ hätten das Ziel, etwas andere Abende zu organisieren, den Aufwand für den einzelnen Betrieb aber überschaubar zu halten. Die erste Veranstaltung soll außerdem dazu beitragen, die graue Jahreszeit ein wenig aufzuhellen und zugleich deutlich zu machen, wie stark die Energiepreise der Branche zusetzen. Und dass aus der Not mit ein bisschen Kreativität auch etwas Positives entstehen kann , in diesem Fall ein romantischer Abend bei Kerzenlicht. Tisch-Reservierungen für den „Forster Lichterglanz“ nehmen die Betriebe über die üblichen Wege entgegen.