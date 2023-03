Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen der gestiegenen Gas- und Strompreise in Meckenheim ging es in der Gemeinderatssitzung am Montagabend zeitweise hoch her. Die SPD-Fraktion hatte beantragt, die Einkaufsstrategie des örtlichen E-Werks offenzulegen.

„Das wird exorbitant teuer für Meckenheim“, kritisierte Heiner Schwartz (SPD) eingangs. Ab 1. Januar 2023 werde der Preis für eine Kilowattstunde Strom des E-Werks 22,38 Cent betragen, während es bei den Neustadter Stadtwerken nur 12,9 Cent seien.