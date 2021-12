Im Lind’schen Gartenhaus im Barockgarten wird eine digitale Ausstellung zum Thema „Gartenkunst und Gartenkultur“ entstehen. Auch der Apothekergarten soll in das Projekt einbezogen werden. Hier ist die Rekonstruktion eines weiteren Gartenhauses geplant.

Da das Lind’sche Gartenhaus nur acht Quadratmeter groß ist, soll ein digitaler Medientisch Informationen zu Freinsheims Stadtentwicklung im Spiegel der Gartenkultur liefern. Nachdem die Stadt einen Zuschussbetrag in Höhe von 34.400 Euro aus dem Leader-Förderprogramm für das Projekt erhalten hat, wird es jetzt vom Büro Schwarz-Düser aus Karlsruhe umgesetzt. Das hat der Stadtrat am Donnerstag bei fünf Neinstimmen beschlossen. Es wird mit Gesamtkosten von rund 62.5000 Euro gerechnet. Die Ausstellung beschränkt sich nicht nur auf das Lind’sche Gartenhaus: Auch ein rekonstruiertes Häuschen im Apothekergarten wird dabei eine Rolle spielen. Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung für die Rekonstruktion wurde im Oktober erteilt. Dabei handelt es sich um ein Anlehngartenhaus aus Holz, wie man es an der südlichen Stadtmauer vorfand.

Bürgermeister Matthias Weber (FWG) dankte der ehrenamtlichen Beraterin für Stadtentwicklung, Annette Leuckel, für ihre Unterstützung bei diesem Projekt.

CDU: Besser andere Projekte verfolgen

Kritik übte die CDU. Fraktionschef Sascha Leiser meinte, dass die Stadt besser andere Projekte verfolgen sollte. Weber sprach dagegen von einem Projekt, das „nachhaltig positiv “ für die Stadt sei.