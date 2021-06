Am späten Freitagabend stand eine Gartenhütte in einem Haßlocher Schrebergarten voll in Flammen. Laut Polizei hatte das Feuer auch auf einige Bäume und Büsche der betroffenen Parzelle des Schrebergartens am „Sandbuckel“ übergegriffen. Ein großes Aufgebot der freiwilligen Feuerwehr Haßloch löschte den Brand. Der 63-jährige Eigentümer der Parzelle konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Nach ersten Ermittlungen hält die Polizei es für möglich, dass der Brand durch Funkenflug beim Grillen verursacht wurde. Die Schadenshöhe schätz die Polizei auf einen vierstelligen Betrag. Ein Fremdschaden konnte demnach nicht festgestellt werden.