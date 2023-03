Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Blick über den Gartenzaun: „Geordnetes Chaos“ nennt Eva Kunz ihr kleines Paradies in Deidesheim. Dünger ist tabu, und die Hobbygärtnerin ist selbst überrascht, was in ihrem Garten so alles gedeiht. Nicht zuletzt können Kinder hier eine Menge lernen.

„Vor fünf Jahren haben wir den Garten umgebaut“, erzählt Eva Kunz zwischen Gräsern und blühenden Stauden. „Seitdem wollte ich auch immer schon bei