Die Meckenheimer Grundschule hat vom Land Rheinland-Pfalz die Option erhalten, eine Ganztagsschule einzurichten – nun geht es auf die Anmeldephase zu. Am Montag informiert die Schule über die Modelle Ganztagsschule und betreuende Grundschule.

Ende vergangenen Jahres stand fest: Die betroffenen Eltern in Meckenheim haben großes Interesse an einer Ganztagsschule. Die Eltern von 48 Kindern der ersten beiden Klassenstufen sowie rund 70 Eltern der Einschulungsjahrgänge 2021 und 2022 waren angeschrieben worden, 53 von ihnen bekundeten Interesse an der Einrichtung einer Ganztagseinrichtung. 36 wären nötig gewesen, um das Projekt weiter verfolgen zu können.

Im März beschloss der Verbandsgemeinderat, die Einrichtung der Ganztagsschule zu beantragen, das Land stimmte dem zu. Damit die Ganztagsschule im Schuljahr 2022/23 starten kann, sind 36 Anmeldungen nötig.

Eltern starten Petition

Unterdessen haben Eltern eine Petition gestartet, in der sie fordern, neben der Ganztagsbetreuung – verpflichtend montags bis donnerstags, jeweils bis 16 Uhr – ein so genanntes „Hybridmodell“ zu ermöglichen. Damit gemeint ist eine Mischung zwischen Ganztagsschule und Betreuender Grundschule, die Eltern und Kindern mehr Flexibilität gibt.

Viele Eltern seien auf eine Nachmittagsbetreuung angewiesen, bräuchten diese aber nur für ein paar Stunden oder tageweise. Mit der Betreuenden Grundschule ist das derzeit möglich. Bei der Nachmittagsbetreuung können die Abholzeiten täglich variieren. Die Initiatoren der Petition, die von Tanja Dietz unterzeichnet ist, führen als Gründe unter anderem an, dass sie „auch unter der Woche mehr Einfluss auf die Erziehung“ haben möchten. Außerdem könne eine Schulpflicht bis 16 Uhr die Kinder überfordern.

Bei dem Info-Abend werden beide Konzepte vorgestellt: das der Ganztagsschule und das der Betreuenden Grundschule.

Termin

Info-Elternabend Ganztagsschule / Betreuende Grundschule, Montag, 8. November, 19 Uhr, Verbandsgemeindehalle, Meckenheim. Es gilt die 3G-Regel (getestet, genesen oder geimpft).