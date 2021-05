Der Elternbeirat der Grundschule Lambrecht regt an, die Schule zur Ganztagseinrichtung weiterzuentwickeln. Möglich wäre das frühestens ab dem Schuljahr 2023/2024. Was sagt die Schulleitung zu dem Vorschlag, und was die Verbandsgemeinde?

„Das Kind ist noch ganz, ganz klein“, sagt Manfred Bialas, Vorsitzender des Schulelternbeirats. Wie er berichtet, beschäftigt sich der Schulelternbeirat schon seit einiger Zeit mit der Betreuung der Kinder nach dem Unterricht. „Von vielen Eltern wird das Betreuungsangebot als nicht ausreichend angesehen“, sagt Bialas. Der Schulelternbeirat halte eine Ganztagsschule für eine sinnvolle Möglichkeit, dieses Angebot zu verbessern. Doch bevor sich das Gremium für eine Ganztagsschule einsetze, „wollen wir die Meinung der Eltern erfahren“, betont Bialas. Der Elternbeirat werde sich nicht gegen den Willen der Eltern um eine Ganztagsschule bemühen.

„An die Zukunft denken“

Wie Bialas berichtet, sind inzwischen auch andere in die Überlegungen und Gespräche einbezogen worden. So seien Gespräche mit den Elternvertretungen der Lambrechter Kindertagesstätten geführt worden. Es sei wichtig, diese Eltern einzubeziehen, denn deren Kinder würden eine Ganztagsschule besuchen. „Es ist klar, dass die derzeitigen zweiten bis vierten Klassen von der Ganztagsschule nichts mehr haben werden“, erklärt Bialas. Er sehe es aber auch als Aufgabe des Elternbeirats an, an die Zukunft zu denken. Geplant sei eine Befragung der Eltern. Es gebe auch erste Kontakte zur Schulleitung und zur Verbandsgemeindeverwaltung, so Bialas. Das alles sei wegen der Pandemieregeln derzeit etwas schwierig und dauere deshalb länger. „Es kann sein, dass die Mehrheit der Eltern etwas Anderes will, etwa einen Ausbau der betreuenden Grundschule“, so Bialas. Der Schulelternbeirat werde sich nach dem Votum der Eltern richten.

Schulleiterin befürwortet Vorstoß

Schulleiterin Anke Huber steht der Sache jedenfalls positiv gegenüber. „Eine Ganztagsschule wäre gut und sinnvoll für Lambrecht“, sagt sie. Als sie zu Beginn des Schuljahres ihre Stelle angetreten habe, sei bereits klar gewesen, „dass ich das angehen werde“. Da Unterricht in Zeiten der Corona-Pandemie aber mit viel zusätzlicher Arbeit verbunden sei, sei das Kollegium bisher noch nicht dazu gekommen, sich ausführlich mit dem Thema zu beschäftigen. Doch bevor beim Land ein Antrag gestellt werden könne, müsse unter anderem ein Konzept erarbeitet und die Raumfrage geklärt werden.

Wie Bialas berichtet, sind für Ende Mai/Anfang Juni Gespräche mit der Schulleitung und Vertretern der Verbandsgemeindeverwaltung geplant. „Ich finde es super, dass die Verbandsgemeindeverwaltung bereits deutlich gemacht hat, dass sie eine Ganztagsschule befürwortet“, so Bialas.

Vor 15 Jahren gescheitert

Das bestätigt Gunter Weber, Leiter der Abteilung Bürgerdienste der Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht. Er erinnert daran, dass die Verwaltung bereits vor etwa 15 Jahren die Einrichtung einer Ganztagsschule beantragt hatte, damals die Genehmigung aber am Schulausschuss, dem Lehrer und Elternvertreter angehören, gescheitert sei. „Wir haben seinerzeit beschlossen, nicht mehr selbst aktiv zu werden, sondern zu warten, bis von Seiten der Eltern oder der Schule Interesse signalisiert wird“, sagt Weber.

„Wenn das Interesse jetzt da ist, werden wir das von Seiten der Verwaltung unterstützen“, betont er. Notwendig sei erst einmal eine Interessenbekundung von einer ausreichenden Anzahl an Eltern. Auch müssten ein Konzept erarbeitet und eine Raumplanung erstellt werden. Bis Frühjahr kommenden Jahres müsse ein Antrag bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vorgelegt werden. Dieser werde nur genehmigt, wenn eine ausreichende Anzahl von Eltern ihre Kinder verbindlich für die Ganztagsschule anmeldet. „Wenn alles klappt, könnten wir zum Schuljahr 2023/2024 starten“, sagt Weber.