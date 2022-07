„Ups, Opa! Da hat ja jemand die Obstbäume weiß angestrichen!“, ruft meine kesse Schwester Nessy, als wir mal wieder an der Meckenheimer Obstwiese vorbeikommen. „Ja, das ist eine gute Sache für junge Obstbäume“, erklärt Opa Nörgel. „Im Winter nützt so ein weißer Anstrich vor Frostrissen der Baumrinde, die aufgrund von Temperaturunterschieden zwischen der von der Sonne beschienenen Südseite des Stammes und der kalten Nordseite des Baumes entstehen können.“ „Und im Sommer?“, will Nessy wissen. „Da macht man das, um die Bäume vor Sonnenbrand zu schützen. Die weiße Farbe wirft die Sonnenstrahlen zurück. So ein junger Baum ja noch keine große Krone, um seinen Stamm selbst beschatten zu können. Ein Sonnenbrand kann bei jungen Bäumchen zu einer Überhitzung der zarten Rinde, dem so genannten Rindenbrand, führen. Außerdem enthält der weiße Baumanstrich Nährstoffe wie zum Beispiel Kieselsäure, die dem Baum gut tun.“ „Im Gegensatz zu uns Fellträgern müssen sich Menschen ja auch mit Sonnencreme einreiben, um sich vor Sonnenbrand zu schützen“, sagt Nessy. „Ein guter Vergleich“, antwortet Opa Nörgel und schmunzelt. „Biologisch betrachtet sind Menschen ja nichts anderes als große, nackte Affen.“ „Ja, das mein’ ich doch auch“, meint Nessy und lacht.