Angeblich soll ja so manches in Nachbars Garten besser schmecken. Das könnte doch auch für Gräser gelten. Jedenfalls probiert diese Friedelsheimer Gans vom leckeren Grünzeug hinter dem Zaun. Unwiderstehlich müssen die Blättchen des Spitzwegerichs in ihren Augen wirken! Da reicht es „Gans“ und gar nicht, nur hinzugucken. Nach dem Motto, lieber eine gewiefte Zaun-Gans als ein bedürftiger Zaungast sein. So ein Maschendraht hält doch einen Gänsevogel nicht ab. Also mutig mit dem Kopf durchs Drahtgeflecht! Passt mal gerade so durch. So überwindet tierisches Geschick die menschengemachten Grenzen. Dank des langen Gänsehalses lässt es sich dann gut rupfen, das feine Grün von nebenan...