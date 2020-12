Die Sanierungsarbeiten an der Galluskirche sind fast beendet, und die Betonfassade zeigt sich rund einen Monat nach dem 50-jährigen Bestehen wieder frei von Rost, Moos und Schäden. Laut Thomas Pfundstein von der Pfarrei Heilige Klara von Assisi Haßloch/Böhl-Iggelheim sind „die wesentlichen Arbeiten damit noch rechtzeitig vor der anhaltenden Kälte abgeschlossen“. Erst im Frühjahr, wenn die Temperaturen wieder über zehn Grad Celsius steigen, sollen „noch einige Detailarbeiten folgen“. Dazu gehören laut dem leitenden Pfarrer eine UV-Fensterfolie zum Schutz der Kirchenorgel und eine Veränderung am Blitzschutz. Das Bischöfliche Bauamt Speyer geht laut der Pressestelle des Bistums davon aus, dass sogar weniger als die zu Beginn geschätzten 300.000 Euro an Kosten anfallen. Die Kirchenstiftung St. Gallus erhalte einen 65-prozentigen Zuschuss aus dem Bauhaushalt des Bistums. Eine Schlussabrechnung liegt laut Pfarrer Pfundstein aber noch nicht vor. Der Innenraum der Kirche war nicht von der Sanierung betroffen und blieb somit weiter nutzbar.