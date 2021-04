Gefährlich leben derzeit Bürger, die unterhalb des Fahrwegs zur Cyriakuskapelle wohnen. Wie Bürgermeister Reiner Koch (FWG) in einer Sitzung des Gemeinderats am Dienstag erläuterte, rutschen Steine aus der Böschung auf den Fahrweg. Es bestehe die Gefahr, dass die Steine und der Fahrweg nach unten abrutschen. Zudem könnten auch Nutzer des Fahrwegs von herabfallenden Steinen getroffen werden. Koch erinnerte daran, dass die Böschung mit Abraum aus dem ehemaligen Steinbruch angelegt worden war. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, müsse die Böschung befestigt werden. Nach Angaben von Koch wurden dazu verschiedene Möglichkeiten geprüft. Am sichersten und am billigsten sei der Einbau von Gabionenwänden. Die sollen an einer besonders kritischen Stellen oberhalb des Fahrwegs sowie an einer Stelle der Böschung unterhalb des Fahrwegs installiert werden, einmal auf einer Länge von etwa 40 Metern und einmal auf einer Länge von etwa 32 Metern. Für die Sicherung des Hangs bekomme die Gemeinde keine Zuschüsse, und die Kosten könnten nicht über den wiederkehrenden Straßenausbaubeitrag abgerechnet werden, bedauerte Koch. Die Ratsmitglieder vergaben den Auftrag zur Errichtung der Gabionenwände an die in Enkenbach-Alsenborn ansässige Firma Karl Müller zum Preis von knapp 57.000 Euro. Nach Angaben von Koch soll im Juni mit den Arbeiten begonnen werden.