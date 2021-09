Als „vollen Erfolg“ bezeichnete Organisator Ernst Theisen die zweite Auflage des „Gönnheimer Sommers“, eine Open-Air-Veranstaltung bei bestem Wetter am Wochenende auf dem Gelände des Münchwiesenhofes. An den drei Tagen konnte man mehr als 1600 Gäste begrüßen, die Konzerte von „xxtra“, Jens Huthoff & Band und den Gitarrenhelden waren ausverkauft.

Beim Kindernachmittag am Sonntag nahm „Basti“, alias Sebastian Linzenmeyer, mit seiner Gitarre die Kinder mit auf eine musikalische Reise. Zuerst lauschten die rund 60 Kleinen von ihren Bänken vor der Bühne aus, später durften sie zu „Basti“ auf die Bühne und Kinderlieder wie „Mein Opa“ oder Lieder zur Verkehrserziehung mitsingen.

Spende zugunsten des Sterntaler-Hospizes

Sebastian Linzenmeyer verzichtete zugunsten des Sterntaler-Hospizes in Dudenhofen auf seine Gage. Außerdem ließ man am Sonntag eine Spendenbox im Publikum herumgehen und zusammen mit dem gespendeten Trinkgeld der Festhelfer und dem privaten Beitrag der Familie Theisen können jetzt 1000 Euro an das Hospiz überwiesen werden. Das gespendete Kinderrad, das verlost wurde, konnte ein Gönnheimer Mädchen mit nach Hause nehmen. Die Künstler seien hoch zufrieden gewesen, wieder einmal vor so vielen Leuten auftreten zu können, fasste Hausherr Theisen zusammen. mkö