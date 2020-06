Um die Parkzeitbegrenzung in der Ludwigstraße geht es in der Sitzung des Gemeinderates Gönnheim am Mittwoch in der alten TV-Turnhalle (19.30 Uhr)

.In der Ludwigstraße gibt es derzeit verschiedene Parkregelungen: An einer Stelle absolutes Halteverbot mit Parken in gekennzeichneten Flächen mit Begrenzung auf zwei Stunden. An anderer Stelle gilt ein eingeschränktes Halteverbot mit der gleichen Parkzeitbegrenzung. Im westlichen Teil der Ludwigstraße gibt es keine Parkbuchten, hier darf man parken, wo es passt, aber auch mit Zeitbegrenzung. Anwohner haben Ortsbürgermeister Wolfram Meinhardt (FWG) darauf aufmerksam gemacht, dass sie mangels eigener Parkmöglichkeiten die erlaubte Parkzeit überschritten und deshalb gebührenpflichtige Verwarnungen bekommen haben. In der Ratssitzung geht es jetzt darum, ob man eine einheitliche Regelung für die ganze Ludwigstraße anstrebt und, ob man auf die zeitliche Beschränkung werktags zwischen 7 bis 18 Uhr gänzlich verzichten will.

Außerdem soll im Rat diskutiert werden, wie man mit den Festlichkeiten anlässlich des 1250. Geburtstags von Gönnheim umgehen soll: Sollen sie fristgerecht 2021 über die Bühne gehen und damit gleichzeitig mit denen der Nachbargemeinde Friedelsheim? Sie hat ihre Geburtstagsfeierlichkeiten wegen der Corona-Krise mehr oder weniger notgedrungen von diesem Jahr ins nächste Jahr verschoben. Oder schiebt Gönnheim seine Geburtstagsfeiern ins Jahr 2022? Auch im Hinblick darauf, dass die damit befassten Arbeitskreise monatelang in der Zwangspause waren. Terminüberschneidungen gebe es so oder so nicht, hatte im Vorfeld der Friedelsheimer Bürgermeister Peter Fleischer versichert.