Auf der A6 geben Autofahrer gerne mal Gas, besonders am Laumersheimer Hang, dem Abschnitt zwischen Grünstadter und Frankenthaler Kreuz, der direkt am Weinort vorbeiführt. Wegen der hohen Geschwindigkeiten passieren dort immer wieder Unfälle, welche die Laumersheimer FWG verhindern will – und zwar in einem neuen Anlauf für ein Tempolimit.

„Das Thema ist ja leider nicht neu“, sagt FWG-Fraktionsvorsitzender und Beigeordneter Mario Zelt auf Anfrage. Zum einen sei seit Jahrzehnten die Lärmbelastung im Weinort groß,