Der 571 Mitglieder starke FV Freinsheim ist finanziell gut aufgestellt: Trotz coronabedingter, monatelanger Schließung der Vereinsgaststätte „Harmonie“, der Haupteinnahmequelle, konnte der Verein 2021 ein Plus erwirtschaften, Geld investieren und Schulden abbauen, berichtete Hauptkassierer Harald Tschischka nun bei der Mitgliederversammlung.

Dabei sei der Start ins Jahr 2021 „ganz schlecht“ verlaufen: „Kein Sport, keine Umsätze, kein Wettkampf“, sagte der FV-Vorsitzende Thomas Schmidt. Man habe vergangenes Jahr „keine einzige Veranstaltung unter dem Dach der Harmonie gehabt“, ergänzte die zuständige Vorstandskollegin Gabi Bähr. Hinzu kam nach ihren Angaben wegen eines kaputten Heizungsrohrs ein Wasserschaden im Kabinentrakt, was eine dreimonatige Baustelle zur Folge hatte.

Erfreulich für den Verein: Kein einziger der 60 Sponsoren sprang ab, weil der FV seinen Werbevertrag in Zeiten des Stillstands nicht erfüllen konnte. Dank Wirtschafts- und Überbrückungshilfe habe man die monatelange Schließung der Vereinsgaststätte ganz gut wegstecken können, berichtete Tschischka. So habe der FV 28.000 Euro gut gemacht und 16.000 Euro an Schulden abgebaut.

Jetzt wird die Tribüne erneuert

Investiert habe der Verein aber erst, als er wieder eigene Einnahmen hatte. Zu den Projekten, in die das Geld floss, zählen die Ersatzspielerkabinen und neue Trainingstore, für die auch eine Stellfläche angelegt wurde – Kostenpunkt: 15.000 Euro. In diesem Jahr soll die Tribüne saniert werden. Ob an der Stelle der „alten Harmonie“ auf der Westseite des FV-Geländes eine dauerhaft bespielbare Trainingsfläche eingerichtet werden kann, prüft der Vorstand derzeit. Wegen des notwendigen Geländezukaufs würde das Vorhaben aber nicht ganz billig werden.

Laut Ingo Ruh, für die Mitgliederverwaltung zuständig, zählen 160 Mitglieder zum Kinder- und Jugendbereich. Alle Jugendabteilungen sind – auch dank der gut funktionierenden Jugendspielgemeinschaft mit dem SV Weisenheim am Sand – besetzt, zum Teil sogar doppelt, berichtete Hauptjugendleiter Stephan Zinzius. „Großartig, was ihr aufgebaut habt“, fand Stadtbürgermeister Matthias Weber.

Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal organisierte der FV Freinsheim gemeinsam mit den Handballern des TSV Freinsheim ein Familienfest und sammelte gut 9300 Euro für zwei Sportvereine im Ahrtal. Das Geld liegt inzwischen auf Abruf auf einem Konto.

Ehrungen

Für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft: Hans Ritter, Günther Kirchner, Thorsten Bräunig. Vereinsehrenpreis in Bronze für besondere Verdienste: Uwe Baier, in Silber: Davor Vulinovic, Daniel Liebenspacher, Steffen Mäurer, Klaus Rings.