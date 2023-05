Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gemeinde Weidenthal habe keine Möglichkeit, den Sendemast, der zur Verbesserung des Mobilfunkempfangs auf einem Gelände des SWR auf dem Köpfl geplant ist, zu verhindern. Darüber informierte Bürgermeister Ralf Kretner (CDU) in einer Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch, an der mehrere Weidenthaler Bürger als Zuhörer teilnahmen.

Anders sei dies beim mobilen Sendemast, den die Deutsche Funkturm GmbH vorübergehend auf einem Gelände der Gemeinde auf dem Köpfl aufstellen will. Die Mitglieder des Gemeinderats