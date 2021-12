Zwangsschließungen, Kurzarbeit, Maskenpflicht und Kontrollen: Das Coronavirus hat die Arbeit von Friseuren auf den Kopf gestellt. In Martinas Haarstudio in Weisenheim am Sand lässt man sich von der Pandemie aber nicht unterkriegen.

Linda Wingerter aus Lambsheim geht alle vier bis fünf Wochen zum Haareschneiden in den Salon von Martina Eller-Beck. „Das Team lässt sich nicht den Mut nehmen und verbreitet trotz Corona gute Stimmung“, berichtet die 71-Jährige begeistert von ihrem jüngsten Friseurbesuch. Die Friseure hätten Hüte getragen und alle ,Fröhliche Weihnacht’ gesungen, das habe sie aufgeheitert in einer Zeit, in der vor allem über Schlechtes berichtet werde. Deshalb hat sie sich an die RHEINPFALZ gewandt.

Salon-Inhaberin Martina Eller-Beck freut sich, dass ihre Idee kurz vor Weihnachten so gut ankam. Weil sie überzeugt ist, dass sich gute Laune auf andere übertragen lässt, hätten sie und ihre Mitarbeiter vor Weihnachten die lustigen Hüte angezogen. „Die habe ich bei lachenden Jugendlichen in der Stadt gesehen und gleich nachgekauft“, erzählt sie. Eller-Beck versteht sich als positiver Mensch. Dass die Stimmung in ihrem Haarstudio trotz aller Widrigkeiten so fröhlich ist, liege auch am guten Arbeitsklima im Team.

„Hoffnung haben wir immer“

Dass Friseursalons zwischenzeitlich schließen mussten, sei ein Schock für die Mitarbeiter gewesen, erinnert sich Eller-Beck. Nach der Öffnung hätten die Abläufe im Arbeitsalltag mit Hygienekonzept aber gut geklappt. „Die Kunden haben nicht gemotzt“, sagt sie. Es gebe aber auch keinen Kunden, mit dem man nicht über Corona spreche. „Sehr negative Äußerungen halten sich jedoch in Grenzen“, meint die Salon-Inhaberin.

Eller-Beck hofft, dass sich 2022 der Effekt der Impfungen auf den Pandemieverlauf zeigen wird. „Hoffnung haben wir immer, aber die nächsten drei Monate werden noch mal spannend“, sagt sie mit Blick auf ihr Geschäft. Der Gedanke, dass es doch wieder zu Schließungen kommen könnte, sei immer da. Kundin Wingerter hat Respekt davor, dass sich diejenigen, die von der Pandemie besonders betroffen sind, nicht den Humor nehmen lassen. „Wir Vernünftigen müssen die Fahne hochhalten“, findet die Lambsheimerin.