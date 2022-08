Der Friseursalon Wittmer Haare & Ästhetik in Deidesheim hat den Betrieb als „klimaneutralen Salon“ zertifizieren lassen.

Der Salon ist 2015 in den Räumen einer ehemaligen Apotheke entstanden. Betreiber Florian Wittmer, der das Friseur-Handwerk in zweiter Generation betreibt, hat sich mit der Selbstständigkeit einen Kindheitstraum erfüllt. Von Anfang an hat er großen Wert auf Klimaschutz gelegt.