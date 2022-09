Pünktlich um 8 Uhr gratulierte Bürgermeister Ralf Kretner Anna Hinz, Inhaberin des Friseursalons Schnittpunkt, zur Neueröffnung in den Räumen des Weidenthaler Rathauses am Donnerstagvormittag. Damit machte sich der Ortschef als Erster ein Bild von den neu gestalteten Räumlichkeiten. Nach monatelanger Renovierungsphase zieht der Friseursalon in die ehemaligen Räume des Jugendtreffs. Der Jugendtreff dagegen soll in einer ehemaligen Arztpraxis in Weidenthal ein neues Domizil finden.