Die Haßlocher Galopprennbahn ist von Donnerstag bis Samstag Kulisse des Open-Air-Kinos. Drei aktuelle Filme sind gegen 21.30 Uhr auf der großen Leinwand zu sehen. Auftakt ist am Donnerstag, 28. Juli, mit „Wunderschön“, einem deutschen Episodenfilm über fünf Frauen unterschiedlichen Alters, die sich im Spannungsfeld zwischen ihrem Selbstbild und den Ansprüchen anderer befinden. „The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt“ (Foto), eine hochkarätig besetzte US-Actionkomödie, steht am Freitag, 29. Juli, auf dem Programm. Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe und Brad Pitt spielen die Hauptrollen in dem tropischen Abenteuer um eine Schatzsuche im Urwald. Am Samstag, 30. Juli, erzählt „King Richard“ vom Nachtwächter Richard Williams und dem Aufstieg seiner Töchter, der Tennisspielerinnen Venus und Serena Williams. Vorverkauf (Einzelkarten acht Euro, Kombiticket 20 Euro) in der Tourist Info und im Chaoskeller in Haßloch sowie bei Satzwerk & Dubbeglas Shop in Meckenheim.