Wer war der Reichsgraf Friedrich von Schomberg? Welche europäische Bedeutung hatte er? In England und Irland ist er sehr bekannt, in der Pfalz sieht das anders aus. Friedhelm Hans hat über den Reichsgrafen geforscht und hält über seine Erkenntnisse einen Vortrag in Friedelsheim. Monika Köhler hat sich mit dem Pfarrer im Ruhestand im Vorfeld unterhalten .

Wie kommt man als Pfarrer dazu, über den 1615 geborenen Reichsgrafen Friedrich von Schomberg zu forschen?

Im Reformationsjahr 2017 hielt ich in Freimersheim einen Vortrag