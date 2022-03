Die defekten Metalltore am Frankenecker Friedhof werden erneuert, ohne dass der Gemeinde dadurch Kosten entstehen.

Wie Bürgermeister Marco Fränzel (SPD) im Gemeinderatmitteilte, hat der Verein Papiermacher- und Heimatmuseum angeboten, die Kosten für die Sanierung des großen Tores und die Erneuerung des kleinen Tores zu übernehmen. Nach Angaben des Beigeordneten Hans Seiberth (SPD) gibt es für das große Tor bereits eine andere Lösung. Ein Frankenecker Bürger werde das Tor ausbauen, instand setzen und wieder einbauen.

Das kleine Tor sei so marode, dass es nicht mehr saniert werden kann, so Seiberth. Fränzel sagte, dass Marliese Röhle, die Vorsitzende des Vereins, bereits ein Angebot für eine Erneuerung des Tors eingeholt habe. Die Ratsmitglieder entschieden, dass weitere Betriebe aus der Verbandsgemeinde angefragt werden sollen. Die Firma, die das günstigste Angebot abgibt, soll dann in Absprache mit dem Museumsverein beauftragt werden.

Röhle habe mitgeteilt, dass sich der Verein Papiermacher- und Heimatmuseum zukünftig auf die finanzielle Förderung von Heimatpflege, Kunst, Kultur und Dorfverschönerung konzentrieren wolle. Das Museum gibt es nicht mehr, da dem Verein im vergangenen Jahr die bisher genutzten Räume gekündigt wurden.