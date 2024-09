Für die Gestaltung des Umfelds der sogenannten Friedenseiche bei der Lambrechter Klosterkirche wird ein neuer Plan erstellt. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs in der vergangenen Woche zwischen Vertretern der Stadt Lambrecht, des Büros BBP Stadtplanung, Landschaftsplanung und einem Baumsachverständigen.

Die Fläche auf der die Friedenseiche steht, ist Teil des Umfelds der Klosterkirche, das als größtes Projekt des zweiten Abschnitts der Stadtkernsanierung neu gestaltet wird. Die Planung des Büros BBP, der die Mitglieder des Stadtrats einmütig zugestimmt hatten, sieht für das Gelände im weiteren Umkreis der Friedenseiche einen Ort der Begegnung vor. Direkt um die Friedenseiche hatte Roland Kettering, einer der Geschäftsführer von BBP, eine begehbare wasserdurchlässige Fläche geplant. Nach Angaben von Kettering hatte er die zur Kreisverwaltung Bad Dürkheim gehörende Untere Naturschutzbehörde im Vorfeld um eine Stellungnahme gebeten, die habe sich aber nicht gemeldet.

Als die Planung fertig war, forderte die Untere Naturschutzbehörde, dass auf dem Gelände unter der Eiche weiträumig Bodendecker gepflanzt werden müssen, so dass das Gelände nicht begangen werden kann. Wenn hier Menschen laufen, werde der Untergrund verdichtet, das sei nicht gut für die Wurzeln der Eiche, so die Untere Naturschutzbehörde.

Kleinere Fläche

Wie Bürgermeister Andreas Ohler (CDU) auf Anfrage mitteilt, hat sich die Untere Naturschutzbehörde in ihrer Stellungnahme auf einen Baumsachverständigen aus Kaiserslautern berufen. Den habe er zu einem gemeinsamen Gespräch mit dem Planungsbüro eingeladen. Nach Angaben des Baumsachverständigen könne man die Fläche unter der Eiche, die nicht begangen werden darf, kleiner gestalten, als von der Unteren Naturschutzbehörde gefordert. Zudem könne man die Bepflanzung rund um den Baum anlegen, so werde weniger Platz gebraucht wie bei einer Bepflanzung in einem Quadrat oder Rechteck. Dadurch bleibe auf dem Areal mehr Platz für die Menschen.

Kettering teilt auf Anfrage mit, dass die Planung überarbeitet und dann mit allen Beteiligten nochmals abgestimmt werde. Wie lange das dauern werde, könne er nicht sagen.