Die Bahnhofstraße in Friedelsheim ist von Montag, 13. April, bis voraussichtlich Mittwoch, 22. April, voll gesperrt. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung Wachenheim mitteilt, reicht die Sperrung von der Einmündung Maximilianstraße in Richtung Ortsmitte bis zur Ampelanlage. Die Zufahrt zu den Straßen Waltershöhe und Burgunderstraße ist demnach nur von der L525 zwischen Friedelsheim und Gönnheim über den Wirtschaftsweg gegenüber der Feuerwehr möglich. Grund ist die Erneuerung der Deckschicht in der Bahnhofstraße. Die Umleitungsstrecken werden ausgeschildert.