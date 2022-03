Über die Bedeutung der Freude gerade in schwierigen Zeiten.

Wann haben Sie sich das letzte Mal so richtig gefreut? Ich habe eigentlich viele Anlässe, über die ich mich freue. Auch, wenn es zurzeit sicherlich genug Grund gibt, andere Gefühle als Freude zu haben, angesichts von Krieg, Corona und Umweltproblemen.

Ich freue mich beruflich, wenn ein Kind zur Taufe angemeldet wird. Oder ein Kind in der Grundschule stolz etwas den anderen zeigt und sagt: „Schau mal, das haben wir in Religion zur Geschichte gebastelt.“ Da freue ich mich. Privat freue ich mich, wenn ich weiß, dass ich ein paar freie Stunden am Wochenende habe, um in den Wald zu gehen.

Frucht des Heiligen Geists

Eine 83-jährige Dame sagt, sie habe sich sehr über das Glas Honig, das ihr von der Kirchengemeinde zum Geburtstag geschenkt wurde, gefreut. Dann freue ich mich auch darüber.

Die Bibel stellt Gott als Freude und als eine Quelle der Kraft dar, die es ermöglicht, auch in unerfreulichen Situationen sein inneres Gleichgewicht zu erhalten. Sie zählt die Freude zur Frucht des Heiligen Geistes. Der Dienst am Nächsten kann auch dem Dienenden Freude bereiten.

Die alte Kirche sprach vom Osterlachen der Christen. Weil Jesus den Tod durch sein Sterben besiegt hat, haben wir Christen was zu lachen.

Leid und Schrecken nicht vergessen

Trotz äußerlichen traurigen Umständen kann man innerlich freudig sein. Die Bibel sagt in Philipper 4, 4: Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich: Freut euch!

Sie denken, das ist in diesen Tagen nicht angemessen? Ich finde schon. Wichtig ist, dass das Leid und der Schrecken dadurch nicht vergessen werden. Nicht, dass wir zynisch werden gegenüber denen, die im Krieg leben oder auch auf der Flucht sind, aber es hilft nicht, wenn wir nur sauer und missgelaunt dreinschauen.

Gerade in diesen Tagen ist es wichtig, sich Freude zu bewahren, so lange wie möglich. Um so auch die Kraft zu haben zum Helfen und Tun, was dem Frieden dient. Ihre und meine Freude kommen also vom Herrn. Das können Sie nicht glauben? Dann schauen Sie doch mal bewusst in diesen Tagen, was Ihnen Freude macht, und überlegen Sie doch dann, woher diese Freude wirklich kommt!