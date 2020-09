Das Spielgelände zwischen den Kirchen ist um eine Attraktion reicher. Die Pyramide steht; sehr zur Freude der Kinder.

Am vergangenen Sonntag ist die Spielpyramide auf dem Gelände an zentraler Stelle im Ort übergeben worden. Die Kinder hatten das Gerät aber bereits seit einer Woche rege genutzt, verrät Fritz Peter vom Förderverein Protestantische Kirche. Denn die Landschaftsgärtner hatten den Bauzaun schon vor einigen Tagen versetzt und den Weg für die Kleinen zum Kletterspaß frei gemacht, so Peter.

Geturnt wurde nun auch beim offiziellen Termin am Wochenende. Mit dabei waren Bürgermeister Peter Fleischer (FWG) und der evangelische Pfarrer Simon Krug. Mitgeklettert ist auch Henrik Westerberg von der Dietmar-Hopp-Stiftung.

Vier Geldgeber teilen sich die Kosten von 120.000 Euro

Die Anlage wird Berechnungen zufolge 120.000 Euro kosten. Dieser Betrag wird von der Bürgerstiftung Klaus Bautz, der Gemeinde, des Fördervereins Protestantische Kirche und der Dietmar-Hopp-Stiftung zu je einem Viertel gestemmt. Das Gelände gehört der Protestantischen Kirche und wurde der Gemeinde nun für 28 Jahre verpachtet.

Die Freigabe der gesamte Anlage mit Trimmgeräte für Erwachsene, Sitzgelegenheiten und Atrium wird im Frühjahr 2021 erfolgen, informierte Peter. Doch nicht nur Kinder sollen sich auf der Anlage bewegen können: Für Erwachsene sind etwa Rudergerät, Bein-. Schulter- und Balancetrainer geplant. Das neue Atrium soll als kleines Amphitheater für Freilicht-Konzerte oder auch für Feste genutzt werden können.

Neben Spiel und Bewegung ist auch die Bepflanzung ein wichtiges Thema bei der Platzgestaltung. Die Bestückung mit schattenspendenden Bäumen, Sträuchern und Rasen ist teilweise bereits umgesetzt worden.

Eingebunden war die Übergabe in den Erntedanktag der Protestantischen Kirchengemeinde Friedelsheim.