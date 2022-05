Das große Projekt „Freizeitanlage mit multifunktionaler Nutzbarkeit“ in Bobenheim am Berg verläuft nach Plan. Das wurde bei der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats deutlich. Nur eine Änderung gab es.

Ortsbürgermeister Dietmar Leist (CDU) erklärte in seinem Sachstandsbericht, dass der geplante Basketballkorb nicht auf der Anlage installiert werden sollte. Der Grund: Es könnte sein, dass die Basketbälle beim Spielen in einem Kanal landen und kleine Kinder somit einer Gefahr ausgesetzt wären. Der Rat war sich einig, dass die Korbanlage deshalb besser nicht installiert werde.

In Sachen Breitbandausbau „gibt es eigentlich nichts Neues“, sagte Bernd Eisenbarth, der Vorsitzende der FWG-Fraktion im Ort und zugleich Breitbandbeauftragter. Seit einigen Wochen ist klar, dass es einen privatwirtschaftlichen Breitbandausbau durch die Deutsche Glasfaser in Bobenheim geben wird. Eine ausreichende Anzahl Haushalte hat sich verpflichtet, Kunden des Unternehmens zu werden. „Die Glasfaser ist aktuell in der Planungsphase. Die geht drei Wochen“, sagte Eisenbarth. Wann der geförderte Breitbandausbau im Ort durch das inzwischen mit der Deutschen Glasfaser fusionierte Unternehmen Inexio beginnt, ist allerdings offenbar noch unklar. Was zuletzt durchsickerte: Ein Verteilerkasten soll wohl auf dem Parkplatz im Kirchheimer Weg stehen.

Neuer Anstrich durch die Pfadfinder

Thema in Bobenheim ist auch die Zukunft des Waldfestplatzes. Die FWG hatte zuletzt einen Antrag auf Gründung einer Arbeitsgruppe gestellt, ihn aber vor einer Abstimmung zurückgezogen, nachdem klar wurde, dass in einer früheren Sitzung der Festplatz Thema eines CDU-Antrags gewesen sei. Damals hatte man sich geeinigt, erst das Projekt Bolzplatz/Multifunktionsfeld fertigzustellen. Am Mittwoch gab es eine Ortsbegehung, in dem der Rat beschloss eine Bestandsaufnahme zu machen, was alles auf dem Waldfestplatz-Gelände gemacht werden kann und soll. Zuletzt gab es dort immer wieder Erhaltungs- und Verschönerungsarbeiten. Laut CDU-Fraktion habe jüngst eine Pfadfindergruppe sämtliche Tische und Bänke neu gestrichen.

Angesprochen wurde auch die Sanierung der Straßen im Ort. Hier würde sich die Gemeinde mehr Unterstützung von der Verbandsgemeinde bei einer Bestandsaufnahme wünschen.